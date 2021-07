Automobilisten negeren eenrichtingsborden omleidingsroute Helvoirt; verkeersregelaars ingezet

Geen grootse concerten van Philharmo­nie Zuidneder­land komend seizoen in Den Bosch

16 juli DEN BOSCH - Het is niet gelukt om voor komend seizoen een locatie voor de concerten van de Philharmonie Zuidnederland in Den Bosch te vinden. Het Jheronimus Bosch Art Center was in beeld, maar tijdens een testconcert bleek dat de akoestiek zich niet leent voor het spelen van groot symfonisch werk.