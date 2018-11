Automonteurs staken in Den Bosch; twee garages doen mee.

DEN BOSCH - Automonteurs in Den Bosch en Rotterdam staken vandaag voor een betere CAO. In Den Bosch doen monteurs van de twee grote garages Nefkens en Arend aan de Rietveldenweg mee.

Maenen, bestuurder FNV Metaal, is blij dat deze autobedrijven meedoen. ,,Dat zijn twee van de grootste garagebedrijven in Nederland.’’

Mikel Burrer, aftersales manager van Nefkens Brabant benadrukt dat niet alle monteurs meedoen aan de staking. ,,Bij ons doet iets meer dan de helft mee. We hebben gisteren al wat klanten afgezegd en moeten teleurstellen, en wat grote klussen moeten weigeren. Maar we zijn wel gewoon open in beperkte vorm.’’ In totaal leggen in Den Bosch 35 monteurs, 24 uur lang hun werk neer. Maandag gaan ze weer aan de slag.

Het is de derde week dat de landelijke staking wordt gehouden. Eerder werd gestaakt in Groningen en Assen, en in Nieuwegein en Almere . ,,Er is nooit eerder gestaakt. Dus dat was even wennen voor ze. Ze vinden het vervelend voor de klanten, zijn blij met hun werk. Maar dit is nu even belangrijker.’’

De staking draait vooral om het plan van werkgeversorganisatie BOVAG om het werken op zaterdagen weer te verplichten, en de toeslagen daarvoor te schrappen. Maenen: ,,Ze werken nu ook al op zaterdag, maar dan worden er afspraken gemaakt op vrijwillige basis en wordt er toeslag betaald. In dit cao-traject zeggen de werkgevers: We hebben voortaan zes dagen in de week waarin we normaal werken, en dan roosteren we mensen daar gewoon vijf dagen van in, waar de zaterdag soms bij komt. Zonder toeslag.’’