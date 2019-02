Automotive cup: vooral strak lassen, niet 'breien'

Kade achter de Gruyter Fabriek gedeelte­lijk afgesloten; ‘twijfels aan sterkte’

16:04 DEN BOSCH - Aan de achterzijde van de Bossche Gruyter Fabriek is onlangs een gedeelte van de kade afgesloten. Dat geldt ook voor een monumentaal gashuisje dat in 2016 is gerestaureerd. Volgens een woordvoerder van de gemeente waren er destijds al twijfels over de staat van de kade en heeft de Bossche Investerings Maatschappij (BIM) in 2016 een onderzoek laten uitvoeren naar de situatie.