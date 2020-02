Autotron Rosmalen krijgt flink meer parkeerplaatsen

Den Bosch pakt woningnood aan met nóg eens meer dan 400 tijdelijke huizen

21 februari DEN BOSCH - Sneller bouwen is het toverwoord. Den Bosch wil de komende drie jaar sneller bouwen om meer mensen aan een woning te helpen. Te beginnen met nog eens ruim 400 tijdelijke woningen extra: driehonderd in de Groote Wielen en ruim honderd in de wijk Maaspoort en mogelijk in de Schutskamp. Voor de locaties WeenerXL, Jeroen Bosch College en Rodenborch College worden plannen gemaakt voor nieuwbouw.