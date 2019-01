Autotron, van skeltertjes naar musicals in de openlucht

Van een bescheiden thema-attractie met wat oude auto's en skelters is Autotron in 30 jaar uitgegroeid tot een evenementenlocatie van formaat. Nu weer een musical in de open lucht. Niets lijkt er onmogelijk.

Paul Roovers

DEN BOSCH /ROSMALEN Dirk Lips startte in 1987 met het Autotron in Rosmalen, met de verzameling antieke auto's van zijn vader. Hij kon ook niet vermoeden dat op wat ooit de weilanden van de familieboerderij waren op de grens van Rosmalen en Vinkel, anno 2019 outdoor dancefestivals, internationale tennistoernooien, motorcrosses, kampioenschappen veldrijden en nu dan musicals in de openlucht worden gehouden.

Niemand heeft het bijna meer over de verzameling antieke auto's. Zoon Dirk maakte van Autotron een drukbezochte evenementenlocatie en van Libéma een bedrijf met een groot palet aan activiteiten waaronder Brabanthallen, Beekse Bergen en Aviodrome.

Entertainment

Maar de bakermat is Rosmalen en daar is niet voor niets nog steeds het hoofdkantoor gevestigd, in de familieboerderij uit 1958. Lips is er nog steeds de baas. Maar een goed jaar geleden benoemde Libéma Jeroen Dona tot directeur evenementen & beurzen voor Zuid en West-Nederland. Dona heeft ruime ervaring opgedaan in het segment show en vertier, onder meer in Den Bosch bij Albert Verlinde Entertainment en Alda Events. Bij het laatste bedrijf was hij internationale promotor van Electronic Music Events. Dona wil in Autotron en ook de Brabanthallen nog breder gaan programmeren. ,,Vroeger was het de kroeg, nu is er behoefte aan vermaak en beleving, aan grote evemementen. Wij willen sport en entertainment zwaarder gaan aanzetten.”

De verbreding van de horizon is een ontwikkeling die eigenlijk al eindjaren negentig van de vorige eeuw in gang is gezet. Begonnen als themaparkje verkeer en vervoer (met oldtimers en trapauto’s voor de jeugd) organiseerde Autotron een aantal jaren daarna in een nieuwe hal allereerst elementen in het verlengde van thema’s auto’s en techniek: British Car & Lifestyle, oldtimerbeurs motoren, bromfietsen en fietsen, Motorama-Hot Rods en Airbrush Show, BMW Sharknose Meeting en Rock Around The Jukebox Experience. Ze staan nog elk jaar op de agenda en zijn met vakbeurzen een stevige basis voor het bedrijf; ze trekken ook elke keer vele duizenden liefhebbers uit binnen- en buitenland.

Huis van de Toekomst

Vanwege de techiek paste ook Chriet Titulaer’s jongensdroom Huis van de Toekomst wel bij het Autotron. Tussen 1989 en de sluiting in 1995 trokken de nieuwste technische snufjes miljoenen bezoekers. Het oorspronkelijke themapark Autotron zelf beleefde in 2003 zijn einde. De collectie auto’s staat nu te glimmen in het Louwman Museum in Den Haag.

Dat ook het ruime buitenterrein een rol van betekenis kon spelen, had Libema in 1989 al in de gaten. Het bedrijf organiseerde er, toch wel tot veler verrassing, ineens een tennistoernooi op grasbanen. Het Wimbledon van de lage landen met evenredig grote namen van toptennissers werd het dan misschien nooit, het heeft al jaren een serieuze plek op de tenniskalender.

Volledig scherm Dronefoto van het tenniscomplex bij Autotron. Rechts de vijver waar de musical wordt opgevoerd. © Marc Bolsius

Studio in gebruik

Dat het buitenterrein nog meer mogelijkheden biedt, bleek ook al uit de organisatie van het EK Veldrijden. Deze zomer wordt dus musical Aïda in Concert opgevoerd. In 2017 en 2018 trok de productie van Elisabeth in de open lucht zo'n 50.000 mensen naar de tribunes bij Paleis Het Loo en Paleis Soestdijk. Het publiek is de musical nog lang niet moe, maar Verlinde realiseert zich dat er wel variatie nodig is. ,,De gemeentre wil ook graag meewerken aan dit soort culturele producties van nationake allure", weet Dona intussen. ,,En binnenkort nemen we in de Brabanthallen een entertainmantstudio in gebruik voor kleinere, intieme producties.”

Klassieke auto's

Dirk Lips ziet alle ontwikkelingen met een glimlach komen. De mede-grondlegger van Autotron en Libéma zag zelf in Elisabeth al twee keer onder een sterrenhemel en weet dus wat hij in Autotron kan verwachten. Bovendien, binnenkort gaat er ook nog iets heel anders van start. Dan komen de oude auto's weer terug naar Autotron. Dat gaat namelijk een hal permanent reserveren voor het exposeren én verkopen van exclusieve en klassieke auto's. Voor Dirk Lips is daarmee de cirkel na dertig jaar eigenlijk rond.