Avans groeit gestaag, mede dankzij goede studentbeoordelingen en techniek- en ict-opleidingen

DEN BOSCH - Avans Hogeschool in Den Bosch was al groot, maar is in de afgelopen jaren alleen nog maar verder gegroeid. Naar meer dan 13.000 voltijdstudenten volgens de nieuwe economische monitor van de gemeente Den Bosch. De school staat nu al jaren onafgebroken op de eerste plaats in de Keuzegids Hbo en scoort onder meer met de verkorte route van mbo naar hbo.

Het begon in 2017-2018 met 313 studenten. Twee jaar later kreeg Avans Hogeschool in Den Bosch al meer dan 800 inschrijvingen voor de Associate degree-opleidingen. Een sterk praktijkgericht traject van twee jaar waarmee de stap verkleind wordt van mbo naar hbo.

De nieuwe economische motor van de gemeente Den Bosch - een instrument om te meten hoe de stad er voor staat bijvoorbeeld aan de hand van het onderwijs - laat zien dat Avans van 11.310 studenten in het studiejaar 2014-2015 is gegroeid naar 13.128 in 2018-2019.

,,Onze cijfers liggen zelfs wat hoger. Dat is een definitiekwestie, maar die stijging zien wij zelf ook’’, zegt woordvoerder Serge Mouthaan. Demografische groei is volgens hem één factor. ,,Dat betekent dus ook meer studenten.’’ Daarnaast spelen de goede beoordelingen in de Nationale Studenten Enquête, die als basis dient voor de jaarlijkse Keuzegids Hbo, Avans volgens Mouthaan in de kaart.

Meer interesse voor techniek en ict

Vooral de techniek- en ict-opleidingen springen er uit. ,,In de vorige economische crisisperiode is er meer interesse ontstaan. Zaten we in 2015 op 623 eerstejaars die zich voor dat jaar inschreven, in 2018 steeg het aantal nieuwe inschrijvingen naar 1033 en vorig jaar iets minder: 920.’’

Een andere factor is dat de numerus fixus, het toelaten van een beperkt aantal studenten, van de opleiding Verpleegkunde is afgehaald. ,,Wij zagen het aantal inschrijvingen stijgen van 22 in 2018 naar 97 in 2019.’’

Volledig scherm Bij de HAS (Den Bosch en Venlo) lopen studenten rond van 51 nationaliteiten. Van Afghaans tot Boliviaans, Braziliaans, Egyptisch, Vietnamees, Zweeds en Italiaans. © Annemiek Steenbekkers/BD Avans Hogeschool, met zes gebouwen in Den Bosch, telt volgens de economische monitor van de gemeente het hoogste aantal buitenlandse studenten in Den Bosch (153), naast de HAS Hogeschool (143) en de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) (41).

Bij de HAS (Den Bosch en Venlo) lopen studenten rond van 51 nationaliteiten. Van Afghaans tot Boliviaans, Braziliaans, Egyptisch, Vietnamees, Zweeds en Italiaans. 54 van de 143 buitenlandse studenten - het totaal groeide gestaag sinds 2017, waarna de instroom stabiel bleef - volgen de studie International Food & Agribusiness in Den Bosch.

Wat volgens de school onder meer meespeelt is dat Nederland een voorloper is op het gebied van Tuinbouw en de HAS als enige de combinatie van plantenteelt/food en business/management aanbiedt.

Vanuit Bahrein en Taiwan naar JADS in Den Bosch

De dataschool JADS, 3,5 jaar geleden opgetuigd door de gemeente Den Bosch, de provincie Noord-Brabant en de universiteiten van Tilburg en Eindhoven, heeft studenten uit onder meer de VS, Oostenrijk, Bahrein, Finland, India, Zuid-Korea en Taiwan.