Avans Hogeschool kijkt naar de Brabanthallen voor het afnemen van toetsen

,,Daar is contact over geweest ja’’, bevestigt woordvoerder Serge Mouthaan. ,,Er is over gesproken met collega-onderwijsinstellingen zoals Fontys en HAS Hogeschool om dit gezamenlijk onder de aandacht te brengen bij de Veiligheidsregio en de landelijke overheid. Er is namelijk wel een ontheffing nodig, anders mag je volgens de huidige richtlijnen niks organiseren.’’

Avans wil er voor zorgen dat studenten zo min mogelijk vertraging oplopen, maar één ding is zeker: op school gaat het nooit passen. ,,De ruimte die we in kunnen zetten is beperkt. Als we ontheffing krijgen en die 1,5 meterlijn aan moeten houden, zitten we op 25 tot 30 procent van de normale capaciteit. In plaats van 30 kunnen er dan 8 studenten in een lokaal. Dat leent zich niet voor grote toetsen. En je komt er ook niet met de inzet van grote ruimtes binnen de Avansgebouwen zoals een atrium dat je van ’s ochtends tot en met ’s avonds en op zaterdag gebruikt.’’