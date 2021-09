Avans Hogeschool koopt EKP-hal en maakt er een 'creatieve broedplaats’ van

DEN BOSCH - De EKP-hal aan de Parallelweg in Den Bosch komt in handen van Avans Hogeschool. Het voormalig postsorteercentrum van PostNL is al sinds 2017 het onderkomen van St. Joost School of Art & Design, maar in de toekomst komen er meerdere opleidingen en gaan ook bedrijven zich ermee bemoeien.