Avans Hogeschool roept Brabanders op: ‘Neem internationale studenten in huis’

Ze fixen álles: protheses, banden, velgen en nog veel meer. Olympische droom mag niet door materiaal­pech uiteenspat­ten

22 september NIEUWKUIJK - We gaan op reis, dit keer naar de Paralympics in Tokyo. En we nemen mee: achttien ton aan uitrusting en machines, 17.300 reserve-onderdelen. Met 106 mensen uit 24 landen voeren we 2.380 reparaties uit. Aan protheses, aan rolstoelen, aan krukken.