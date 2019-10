Avontuur en horror op Rosmalens Kinderboekenweekfestival

Het is griezelen met een hoofdletter G geblazen. Kinderhorrorschrijver Tjerk Noordraven heeft namelijk in de foyer plaatsgenomen achter een tafel. En wat dan nog, zou je wellicht zeggen. Maar kijk hem daar toch eens zitten! Op de linkerschouder van z'n colbert bevindt zich geen vleermuis maar een vleerhond, een exemplaar dat je normaal alleen in (sub)tropische gebieden aantreft. Godzijdank is het kleine duiveltje levenloos, ziet ook de 8-jarige Sven Schutte uit Uden. Hij heeft een tijdje terug Het nieuwe spookhuis, het eerste boek van Noordraven, gelezen. "Wat was dat boek spannend op het eind!", luidt zijn compliment richting de auteur die eerder elders in het gebouw heeft voorgelezen uit zijn tweede boek De Transsylvanië Express.