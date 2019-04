B en W Den Bosch: Kritiek Maaspoort Kids is onterecht

Speeltuin en fontein in het Paleiskwar­tier: ‘Fantas­tisch cadeau voor wijk’

10 april Wo 10 apr. Met een speeltuin in het Paleiskwartier en een fontein in de Hofvijver is er weer wat meer reuring in de nieuwe wijk. ,,Een fontein hoort er gewoon bij", sprak wethouder Mike van der Geld (D66) bij de openingen.