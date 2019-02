B en W Den Bosch: sobere Kaaihal voor vijf jaar

Zestig bomen Van Zwieten­park terug aan zijde waar gekapt wordt

17:33 DEN BOSCH - Voor de 29 bomen in het Van Zwietenpark die op de nominatie staan om gekapt te worden komen er 60 nieuwe bomen aan die zijde (Bouvigne/Polsbroek/Burchtenlaan) terug. Die verrassende mededeling deed de advocaat van de gemeente Den Bosch gistermiddag voor de rechtbank. Bezwaarmakers tegen de bomenkap toonden zich verbaasd. ,,Dit bedoel ik nu, want daarom zitten we ook hier. De communicatie van de gemeente is slecht’’, aldus buurtbewoner Verhamme.