B en W sluiten bebouwing deel Annapark Hintham op voorhand niet uit

Het college laat dit weten aan de fractie van de Bossche Groenen. Die had in december vragen gesteld over het plan voor woningbouw in het park. De eerste ideeën ervoor zijn door gemeente en ontwikkelaars al in juli 2018 gepresenteerd. Maar volgens de Bossche Groenen leven bij bewoners van Hintham, Hinthamerpark en Aawijk zorgen over het verdwijnen groen in de wijk.