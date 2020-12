Baan zonder sollicitatie bij schoonmaakbedrijf: ‘Echt, wie het eerst komt, krijgt hem’

Open hiring heeft het fenomeen dat uit Amerika is komen overwaaien. En je zou het kunnen vertalen als: ongezien in dienst nemen. Ongezien is het nét niet, want je moet je wel melden bij het bedrijf met je naam en contactgegevens. Maar solliciteren is er niet meer bij.

Gaby Westelaken. Net als in de VS is het in Nederland een manier om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, toch aan een baan te helpen. In ons land ging het anderhalf jaar geleden van start en zijn nu rond 18 bedrijven die ermee werken.

Schoonmaakbedrijf GWS dé Schoonmaker met hoofdkantoor in Rosmalen is net aangehaakt. Directeur Gaby Westelaken verwacht een dezer dagen de eerste medewerker aan te nemen die niet heeft gesolliciteerd. En prettig: in het geval van GWS dé Schoonmaker zijn er al vacatures voor leerling-glazenwasser en algemeen medewerker.

,,Er worden ook geen verdere eisen vooraf gesteld. Ja voor leerling-glazenwasser moet de kandidaat in ieder geval kunnen staan", zegt Westelaken. Zijn bedrijf toont al jaren een sociaal gezicht waar het gaat om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te laten werken. ,,In onze vestiging in Eindhoven loopt een enigszins vergelijkbaar project. ,,Maar daar worden de kandidaten gestuurd door de gemeente. Het zijn mensen met een uitkering en die móeten solliciteren. Daar zit dwang achter en niet altijd motivatie. Dat gaat ook lang niet altijd goed. Bij open hiring ligt het initiatief bij de mensen zelf. En als werkgevers gaan wij ervan uit: wie zich meldt, die is gemotiveerd genoeg.”

Bedrijven in Tilburg en Dongen doen ook al mee aan hjet project. Westelaken is in deze regio de promotor van deze nieuwe aanpak. ,,Wij zelf geloven altijd in kansen voor mensen. We willen ook andere werkgevers enthousiast maken. Logistiek bedrijf Chain Logistics in Uden heeft er al goede ervaringen mee. Wat belangrijk is om het te laten slagen is dat bedrijven serieus aan begeleiding doen. Nieuwe mensen moeten echt goed ingewerkt worden.”

Westelaken beseft dat deze manier van werven niet voor alle functies en niet in alle sectoren toepasbaar is. ,,Uit ervaringen tot nu toe in het land blijkt dat het vooral om productiewerk gaat, bijvoorbeeld bakkerijen en banen in de logistiek. In ieder geval ook werk waarbij fysieke inspanningen nodig zijn.”

En voor wie uiteindelijk zonder sollicitatie een baan vindt, gelden wel alle ‘normale’ procedures rond proeftijd en dergelijke, benadrukt Westelaken. Dat hoort ook bij een echte baan.