Baantjes trekken in het zwembad om koppie fris te houden

Geboren in Haarlem, gewoond in Alkmaar en Groningen en sinds haar dertiende jaar in Den Bosch. De 48-jarige Judith Hendrickx volgde het gezin waarin haar vader een eigen ict-bedrijf had. Woont met man en zoon (10) en dochter (9) in de directe nabijheid van het Prins Hendrikpark, waar ze als studente (maar dan aan de andere zijde van het park) ook woonde. Dat bracht haar twintig jaar geleden ook naar de politiek, omdat haar buurt De Barten -Noord plat moest voor nieuwbouw. Ze zag bewoners 'vermorzeld’ worden door het systeem. Heeft sociologie gestudeerd, wilde vooral ook maatschappelijk bezig zijn en was beleidsadviseur voor een aantal gemeenten en is nog steeds onderzoeker.