Baasje gaat toch met vakantie, dus mag Bella ook uit logeren

ENGELEN, DEN BOSCH, BERLICUM - Corona betekende een strop voor de hondenpensions. Opeens hield iedereen zijn golden retriever of chihuahua thuis, want ook het baasje bleef thuis.

Nu het gezin toch op vakantie gaat, mogen ook Bella en Diesel weer uit logeren. Al loopt het nog niet echt storm. ,,Zoals het er nu uitziet, stort de opvang na de vakantie in.’’

,,Niet dezelfde aantallen als andere jaren”, volgens Marjan van Kessel van honden- en kattenpension ‘Achteraf’. ,,De bezetting is in Berlicum aangetrokken. Ik schat nu zo’n 45 honden in onze verblijven.

Quote Geen piek, maar de baasjes weten ons wel weer te vinden Laura Quist, Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch

,,Bij het Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch is het improviseren. ,,Veel afspraken zijn doorgekrast of met Tipp-Ex uitgeveegd in ons honden-gastenboek”, aldus beheerder Laura Quist. ,,Het is geen piek, maar de baasjes weten ons wel weer te vinden.”

Bijzondere tijd

Hondenpension ‘Sennyards’ tussen Engelen en Haarsteeg beleefde helemaal een bijzondere tijd. Gerard en Marjon Branten stopten in mei 2019 met de koeien en begonnen een hondenpension. ,,Een topjaar, maar toen kwam corona”, zegt Marjon. ,,Het regende van maart tot en met juni annuleringen. Mensen gingen niet op vakantie, werkten thuis en kinderen konden niet naar school. Dus er was altijd iemand thuis om op de hond te passen.”

,,Stonden we ‘s morgens op, waren al die hokken leeg”, herinnert Gerard zich. ,,We zijn gaan schilderen en hebben allerlei klussen gedaan.”

Quote Stonden we ‘s morgens op, waren al die hokken leeg Gerard Branten , Hondenpension Sennyards

,,Gelukkig niet voor niets”, zegt Marjon. ,,Ons pension zit nu zowat vol; 47 honden. Elke dag nieuwe boekingen. Veel mensen gaan toch nog even weg.”

Geen spijt van switch

Coronacrisis of niet, spijt van hun carrièreswitch hebben ze nog geen moment gehad. ,,Ik heb 35 jaar koeien gemolken, dan is de romantiek er wel vanaf”, zegt Gerard terwijl hij naar de spelende honden kijkt.

De jonge labradors dollen rond in een ballenbak. In een andere ren zitten ‘de oudjes’. Marjon: ,,De dieren gaan vier keer per dag naar buiten. ,,Een uur tot anderhalf uur per keer. Daarna halen we ze naar binnen en echt, dan hoor je ze niet meer, zo moe zijn ze.”

Het paar heeft goede hoop dat 2020 toch een goed jaar wordt. ,,Als die corona beheersbaar blijft, verschuift het seizoen. Mensen die in mei of juni niet op vakantie konden, gaan misschien in september of oktober.”

Reserveringen lopen nog niet over

Bij het dierentehuis in Den Bosch lopen de reserveringen voor het najaar overigens nog niet over. ,,Er staan afspraken, maar het is nog niet veel”, zegt Laura.

,,Zoals het er uitziet stort de opvang na de vakantie in”, vreest Marjan van Kessel. ,,De kennels in Berlicum staan in september op papier vrijwel leeg. Dit is een jaar waarbij we met beide benen op de grond worden gezet. Mensen gingen vóór het virus veel vaker op vakantie. Dat is nu minder. Het scheelt flink in omzet. Gelukkig hebben we ook een trimsalon.”

‘Alle zeilen bijzetten’

,,Het is alle zeilen bijzetten om de inkomstenderving een beetje in te lopen”, aldus beheerder Laura in Den Bosch. ,,Ik denk dat het niet meer lukt. We hebben er gelukkig wel meer ‘Vrienden van het Dierentehuis’ bijgekregen. Dat is mooi.”