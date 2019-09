Babbelbox bij stadhuis in Den Bosch: Wie heeft een duurzaam idee?

Den Bosch krijgt plots een tweede oktober­fest, met de Snollebol­le­kes: ‘We mikken op een andere doelgroep’

16:26 Di 17 sep. Half oktober is er voor de tweede keer een Oktoberfest op de Parade, maar een week eerder is er dit jaar ook een Foutoberfest. Maximaal vijfduizend man kan dan in lederhosen of dirndl gaan luisteren naar de Snollebollekes in de Brabanthallen. ,,Wij hebben ons feest in een fout jasje gestoken.”