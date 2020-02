Babbeltruc in Vught: insluipers zeggen dat auto lekke band heeft waarna spullen verdwijnen uit woning

Van de stoel af in Vught: ‘Mensen verleiden om meer te bewegen’

9:58 VUGHT - Op veldjes, in parken, bossen en andere locaties in Vught komen voor jong en oud veel meer sport- en spelmogelijkheden. Uit onderzoek van MOVE Vught en ideeën na een bewonersavond blijkt dat daar behoefte aan is.