Babel start met ‘Afhaalbieb’; lezers kunnen verrassingspakket kiezen

Wielrenner spuugt vrouw in gezicht terwijl ze met kleinkinde­ren wandelt

12:37 ROSMALEN - Een vrouw uit Rosmalen is maandag in haar gezicht gespuugd door een wielrenner. Het slachtoffer liep samen met haar schoondochter en twee kleinkinderen, toen ze de wielrenner aansprak op zijn hoge snelheid. De wielrenner was hier niet van gediend en spuugde de vrouw vol in haar gezicht.