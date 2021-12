Babyboom in Brabant: vooral in Vught veel pret tussen de lakens

Dat blijkt uit een analyse van Independer , op basis van data van het CBS en de Nederlandse Zorgautoriteit. Volgens de vergelijkingssite is de stijging in Brabant ‘relatief groot’, want alleen in Friesland werden procentueel gezien meer baby’s geboren in 2021 (8,9%).

Naast Vught was de stijging in Gemert-Bakel en Eersel eveneens hoog, met respectievelijk 33,9% en 33,6%. Maar niet in alle Brabantse was een toename te zijn. In 13 gemeenten werden juist minder baby's geboren dan in 2020. Zo vond er onder meer absoluut geen babyboom plaats in Cranendonck, Bladel en Hilvarenbeek.