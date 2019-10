Bach op Zaterdag aan het begin van Bossche bevrijdingsweek

Waterpeil Brabantse zwemplas­sen ruim een meter lager

7:15 VUGHT/OSS/UDEN/LOON OP ZAND - Het water in recreatie- en zwemplassen staat in heel Brabant historisch laag. Niet alleen bij de IJzeren Man , maar ook de exploitanten van de Geffense Plas in Oss, het Blauwe Meer in Loon op Zand en Hemelrijk in Volkel zien het dalende water ook met zorg aan.