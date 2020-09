Bach op Zaterdag gaat corona proof verder

Witte Vleugel in de Zuid-Willems­vaart als cadeautje aan Bossche Zomer

28 augustus DEN BOSCH - De Bossche Zomer loopt langzaam naar haar eind. Dit weekend vinden er nog diverse afsluitende activiteiten plaats. Een daarvan is de spraakmakende varende Witte Vleugel van kunstenaar Bert Vogels, die eerder al furore maakte tijdens de laatste editie van de Bosch Parade in juni vorig jaar. De water trotserende piano gaat drie dagen op ‘tournee’ in de Bossche binnenwateren.