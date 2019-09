Badmeester Henk van der Pas was getuige van gruwelijke wreedheden op concentratiekamp Vught

‘Dolle Dinsdag’, 5 september 1944. De bevrijding is nabij. Kamp Vught wordt in allerijl ontruimd. Duizenden gevangenen worden in grote haast in veewagons gejaagd en afgevoerd. De mannen naar kamp Sachsenhausen, de vrouwen naar Ravensbrück. Badmeester Henk van der Pas woont en werkt aan de IJzeren Man, tegenover het concentratiekamp. Er klinken salvo’s uit vuurwapens, er worden nog steeds gevangenen doodgeschoten. Vluchtende Duitsers roven het kamp leeg. Van der Pas staat op wacht en weet te voorkomen dat vijf dronken SS’ers de werf van het kamp in brand steken. Het dronken stel trekt vervolgens wel naar zijn huis. Trapt de deur in en jat al zijn dekens, lakens en handdoeken en laat een ravage achter.