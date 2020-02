Bajesklanten leren beter gedrag door asielhonden te trainen en rugby te spelen

Bossche Daniëlle (41) blij én bang na aanhouding verdachte motorrij­der: ‘Ik heb altijd pijn door hem’

18:08 DEN BOSCH - ,,Mijn leven ligt nog steeds in puin’’, dat zegt de Daniëlle Schuiling (41). De Bossche vrouw werd ruim een half jaar geleden zwaargewond achter gelaten door een man die haar op een crossmotor ondersteboven reed. Ze is blij dat woensdag een verdachte is aangehouden. Maar ze is ook bang.