Bajesklanten PI Vught kunnen tijdens herfstkamp even vader zijn

Tranen rollen over haar rode wangen. Het meisje bezeert zich tijdens het ‘sumoworstelen’, gooit haar helm af en valt in de armen van haar vader. Die troost haar liefdevol. Het lijkt een alledaags vader-dochter momentje maar dat is het niet. Het strijdtoneel is namelijk de sportzaal van de PI Vught waar deze week het allereerste ‘herfstkamp’ van het land plaatsvindt voor kinderen met een ouder in detentie. Een initiatief van Exodus in samenwerking met de Vughtse gevangenis.