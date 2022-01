Balen! Als jonkie exposeren in Het Noordbrabants Museum terwijl de deuren dicht blijven

DEN BOSCH/TILBURG - Beginnend kunstenaar in coronatijd. Je moet maar durven. Voor Tilburger Jesse Fischer zijn de druiven helemaal zuur. Net nu er schilderijen van hem in Het Noordbrabants Museum hangen, kan niemand ze komen bekijken.

Jesse Fischer (25) wandelt wat onwennig door de Tuingalerij van Het Noordbrabants Museum. Daar hangen nu recente schilderijen van zijn hand. Om het hoekje bij de grote namen van de expositie De ontdekking van het Heden zoals Dalí, Dumas, Picasso en Mondriaan. Een geweldig buitenkans voor de in 2020 afgestudeerde Jesse Fischer. Maar de laatste lockdown gooide roet in het eten.

,,De werken zijn enkele weken te zien geweest, waarna alles op slot moest. Sowieso voelde ik me gewoon enorm vereerd dat het museum nu al mijn werken wilde tonen.” Zijn indrukwekkende olieverfschilderijen krijgen het volle licht. Bezoekers zijn er niet. Toch is er mooi nieuws voor Fischer. Het museum verwacht de expositie tot begin mei te verlengen.

Fischers werk verdient het om door zoveel mogelijk mensen bekeken te worden. Na zijn studie aan de Bossche kunstacademie werd hij meteen geselecteerd voor een Best of Graduates Show in een Amsterdamse galerie. Zijn tekentalent is onmiskenbaar. Figuratieve, direct aansprekende doeken die speels verwijzen naar de wereld van cartoons, primitieve kunst en helden als Picasso.

Ook Fischer schept zijn eigen mythologische wereld. Op zijn grote doeken ontvouwen zich bizarre verhalen die de fantasie op hol laten slaan. Surrealistische taferelen met fabeldieren en naakte, dromerige mensen die zich in hun merkwaardige lot schikken.

Opvallend zijn enkele kleinere doeken. Stillevens die onze bevreemdende realiteit bij de strot grijpen. Een verwaaide Lidl-plasticzak tussen het onkruid, of een mondkapje in de goot. Enkele doekjes dragen titels als Choo Choo Lockdown. ,,Als kunstenaar moet je de lol ervan blijven inzien. Het maakplezier staat rechtovereind, ook in deze tijd”, erkent Fischer.

,,Natuurlijk zijn er momenten tijdens de lockdowns waarin je jezelf moeilijk kunt motiveren. Je mist mensen en enthousiasme om je heen. Daar haal je als kunstenaar veel energie uit.”

Aan de andere kant is hij productiever geworden. ,,Nu ben ik bezig met enkele enorme doeken. Een vriend schonk me een flink aantal grote canvassen. Ook het oude ambacht van stillevens schilderen boeit me mateloos.” Fischer schept alledaagse mythes, zo verwoordt hij het zelf. ,,Details uit de werkelijkheid zo uitvergroten, dat er een nieuw verhaal ontstaat. Je leven en gevoelsleven intens betekenis geven.”

Om rond te komen werkt Fischer als afvalanalist. ,,Dan reis ik door het hele land om het sorteren van vuilnis te onderzoeken. Veel kunstenaars werken in deze branche.” Dit voorjaar zet Fischer een grote stap. ,,Ik ga verhuizen naar Antwerpen. De woninghuur is er lager, en de passie voor figuratieve kunst is daar veel groter dan hier. Een mooi nieuw begin.”