Balkongedichten van Jeanine brengen vreugde in Rosmalense straat

Jeanine Hoedemakers (66) is dichteres. Al elf bundels verschenen van haar hand en de volgende komt in oktober uit. Dichter word je niet, je bént het gewoon volgens Jeanine. ,,Het is de manier van kijken, associëren, van een geest die constant doorgaat. Van een hele tijd prullen aan een gedicht en proberen jezelf te overstijgen. Ik voel echt vreugde als ik een geslaagd gedicht schrijf.”

Aan het balkon

Die vreugde deelt ze nu met de buurt en toevallige voorbijgangers. ,,Ik was op zolder en vond een laken waar op ik ooit een gedicht van mezelf had geschilderd. Geen idee meer waarvoor eigenlijk, maar toen ik het zag, dacht ik meteen: waarom doe ik hier niets mee? Dus hing ik het aan het balkon. Door de corona was het al zo stil op straat en zo gebeurde er iets wat ook leuk was voor anderen.”

Niet te lang anders past het niet



Jeanine Hoedemakers debuteerde in 1985. ,,Ik stuurde in 1982 een aantal gedichten op naar een uitgever in Amsterdam, maar die werden niet goed genoeg gevonden.” Diep beledigd, maar ook nieuwsgierig liet ze het commentaar van de uitgever op haar inwerken om het twee jaar later weer te proberen. ,,Nu was het: net niet. Nou, dacht ik: dat is bijna wel! Dus maakte ik zelf een boekje, stapte in de trein naar Amsterdam, liet de uitgever het boekje zien en kreeg vervolgens als commentaar dat hij deze gedichten wel wilde uitgeven.”

Inmiddels is ze 35 jaar verder en heeft ze ook haikubundels uitgebracht. Geld was er niet mee te verdienen, maar dat gaf niet. Ze lacht: ,,Ik leef wel van de poëzie, alleen niet financieel.”