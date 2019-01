Ballerina wordt je niet zomaar: Vughtse Izzie (10) gaat voor De Notenkraker

Zorg over verhuizing veteranen­cen­trum Ouwestomp: ‘Nog steeds oorlog in mijn hoofd’

10:57 DEN BOSCH - Bij veteranencentrum Ouwestomp in Den Bosch hoeft Ansje van Zetten (49) even niet alert te zijn. De Nulandse vindt daar hulp voor haar posttraumatische stressstoornis (PTSS). Maar nu wil de gemeente dat de Ouwestomp verhuist. Het lijkt Van Zetten vreselijk. Want in een sociaal cultureel centrum komt ze niet los van de constante geur van lijken. Dit is haar verhaal.