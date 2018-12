Ballonnenverbod gaat er komen in Den Bosch

Horeca­nieuws: Populair­ste voorge­recht heeft eigen restaurant: Carpaccio met heel veel smaken

16:19 Do 6 dec. Het is nog steeds het meest bestelde voorgerecht, dus waarom zou een bezorg- en afhaalrestaurant rondom carpaccio niet mogelijk zijn? Het vergde nog even het nodige testen en proeven, maar inmiddels is de rood-rozegekleurde Carpaccio Chop in de Hinthamereinde open.