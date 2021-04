BAM Infra aan de slag met rigoureuze ombouw N65 maar eerst moet het ‘stikstofprobleem’ worden opgelost

De officiële aanbesteding loopt nog tot 15 juli 2021. Voor die tijd wil de provincie duidelijkheid hebben over de gevolgen van het stikstofprobleem op de voortgang van het project. Recent kwam namelijk aan het licht dat er een fout is opgetreden in de stikstofberekening. De omliggende natuurgebieden worden zwaarder belast dan aanvankelijk gedacht.

2300 voertuigen niet geteld

In de berekening is, op het moment dat de nieuwe N65 klaar is, abusievelijk gebruik gemaakt van verkeerscijfers waarbij de rijksweg níet wordt omgebouwd. Er is dus geen rekening gehouden met het feit dat de weg, door het verdwijnen van verkeerslichten en dus een betere doorstroming, aantrekkelijker wordt voor weggebruikers en dat betekent dat tweeduizend auto’s en driehonderd vrachtwagens per dag niet meegenomen zijn in de berekening in de gebruiksfase.