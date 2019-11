Band en harmonieorkest gaan samenwerken om kosten te drukken: ‘We passen ons repertoire aan’

Bands en muziekgezelschappen hebben vaak moeite met het vinden van een podium. En als dat dan eindelijk is gevonden, kost optreden de bands tegenwoordig vaak geld. Maar daar hebben Big Band Big Deal uit Vught en harmonieorkest Sint-Michaël uit Sint-Michielsgestel iets op bedacht: ze gaan vandaag (2 november) samen optreden om zo toch in de plus uit te kunnen komen.

Hun repertoire bestaat uit nummers van bijvoorbeeld Miles Davis en New Cool Collective. Telkens als de achttienkoppige Bigband Big Deal uit Vught op de bühne staat, is het knallen geblazen, aldus saxofonist en voorzitter Joost de Roy. ,,Maar we zijn soms al blij als we quitte spelen. En dat terwijl we over voldoende publiek nooit te klagen hebben.”

Volgens BBD-trompettist Koen van de Ven komt het geregeld voor dat er bij een optreden zelfs geld bij moet. ,,We zitten altijd met een aantal kostenposten. Denk aan het vervoer, maar ook aan het betalen van onze dirigent. En dan heb ik het nog eens niet gehad over een eventuele zaalhuur en het inhuren van de geluidstechnicus.”

Entree is geen oplossing

Aangezien de baropbrengst normaal gesproken in zijn geheel naar de exploitant gaat, en de prestatievergoeding veelal nihil is, is de bigband zo nu en dan genoodzaakt entree te heffen. ,,Maar dat is nou juist iets waarop een exploitant meestal niet zit te wachten. Want die wil - met het oog op de baromzet- zoveel mogelijk klandizie.”

Daarom heeft Big Deal nu iets anders bedacht: samenwerking om de kosten te drukken. ,,Dat gaan we doen met harmonieorkest Sint-Michaël uit Sint-Michielsgestel. Naast de zaalhuur en de geluidsman zullen we ook het drukken van de posters en flyers samen bekostigen”, doet Van de Ven uit de doeken.

Hij vervolgt: ,,Mede omdat anders het podium te klein wordt, treden we apart op. Wél zullen we speciaal voor deze gelegenheid ons repertoire aanpassen aan de stijl van het harmonieorkest, om een zo breed mogelijk publiek te pleasen. Zij kennen invloeden uit de klassieke muziek. Vandaar dat we de Vijfde van Beethoven in een funky jasje gaan stoppen. Het harmonieorkest doet op zíjn beurt water bij de wijn door wat extra te focussen op de lichtere muziek.”

Winstmarge onder druk

Maar hoe zien de zalen het zelf? ,,Bands zijn bij ons welkom. We bieden de zaal met bijbehorende faciliteiten gratis aan, maar betalen de muzikanten niet”, vat Maarten Hoogaars, bedrijfsleider van de Engelenburcht, samen. ,,Anders krijgen we de exploitatie van zo’n middag niet rond. De baromzet vormt dan onze enige inkomstenbron. Dat is nooit een goudmijn of iets wat daarop lijkt.”

Jan van Wees, eventmanager bij PERRON-3: ,,Helemáál gratis geven we de zaal niet snel weg, dan kunnen we de tent wel sluiten. We hebben immers zélf te maken met kosten, waaronder het betalen van ons eigen personeel. Dat neemt niet weg dat we zo nu en dan een risico nemen.”