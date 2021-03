Bankkantoren in Vught en Den Bosch definitief in het slot

ING in Vught is op dinsdag 29 maart voor het laatst open, het kantoor in Den Bosch gaat vrijdag op slot. De bank is al lange tijd bezig in het gehele land de kantoren te sluiten. ,,De dienstverlening wordt verplaatst naar servicepunten’', reageert een woordvoerder van ING. In Vught is dat bij buurman Bruna, in Den Bosch bij The Read Shop in winkelcentrum Maaspoort.