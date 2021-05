Bart maakt het hoofd van zijn overleden moeder na: ‘Als het af is, ga ik er een nachtje in slapen’

Kijken naar miljoenen Theater aan de Parade mag, maar er over praten is ten strengste verboden

26 mei DEN BOSCH - De Bossche politiek mag de cijfers over het Theater aan de Parade zien, maar daar verder niets over zeggen en dus ook niet over discussiëren. Nu al, terwijl het Theater aan de Parade wordt gesloopt, is er een tekort van 4,5 miljoen euro. Er ligt geheimhouding op en die blijft er ook op liggen, tot het nieuwe theater in 2023 de deuren opent.