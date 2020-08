Basisonderwijs Den Bosch: op dezelfde voet verder als voor de zomervakantie

DEN BOSCH - Het basisonderwijs neemt alle corona-protocollen deze laatste vakantieweek nog even goed door. Maar de verwachting is niet dat er grote aanpassingen nodig zijn. ,,Je kunt van tevoren nadenken over wat-als-scenario’s, maar op het moment dat er met dit virus iets gebeurt, is het vaak net iets anders dan je het van tevoren had bedacht.’’

Bij Stichting Leijestroom, met scholen in Den Bosch, Vught, Cromvoirt en Vlijmen, zijn voor de zomervakantie de ventilatiesystemen al gecontroleerd en in orde bevonden, meldt directeur Bram van Ek. ,,Op dit moment lopen we de recent ontvangen adviezen van PO-Raad (sector-organisatie basisonderwijs, red.) langs om te checken of er toch nog bijzondere acties nodig zijn. De eerste verwachting is dat dit niet het geval zal zijn en dat we eenvoudig de adviezen kunnen opvolgen.’’

Geen nieuwe regels of aanpassingen die anders zijn dan voor de zomervakantie meldt Stichting Signum Onderwijs (ruim twintig basisscholen in Den Bosch, Rosmalen en Zaltbommel). Donderdag is er een bijeenkomst van de leiding waarin men elkaar bijpraat.

,,Aan de ene kant verandert er van alles, aan de andere kant blijft er ook veel hetzelfde’’, stelt Ankie de Laat van ATO-Scholenkring. De koepelorganisatie van zestien scholen en kindcentra in Den Bosch en Rosmalen laat in ieder geval de ventilatiesystemen nog een keer controleren. ,,Hoewel al onze scholen aan het bouwbesluit voldoen, willen we toch even checken of dat conform de laatste RIVM-richtlijnen is.’’

Extra ventileren in de pauzes

Bij de pauzes gaat er straks weer extra geventileerd worden. ,,Dat deden de scholen voor de vakantie ook al. We proberen het voor de kinderen zo normaal mogelijk te maken en blijven tegelijkertijd een aantal maatregelen in acht nemen, met name gericht op het personeel.’’

Want waakzaamheid blijft geboden. Wat gaat het virus doen? Ontstaan er clusters van besmettingen in wijken of families die ook effect hebben op school? ,,En hoe gaat het met personeel en kinderen die uit landen komen waarvan het reisadvies is gewijzigd is van geel naar oranje, of misschien zelfs wel rood. Volgen zij het advies op om in quarantaine te gaan?’’

En dan nóg, zegt De Laat: ,,Je kunt van tevoren nadenken over wat-als-scenario’s, maar voor een gedeelte moet je op het moment zelf ook improviseren. Vaak is het net iets anders dan je het van tevoren had bedacht. Gelukkig zitten we nog aan het begin van het schooljaar. In onze flexibele poule zitten ook nog een aantal vervangers die nog niet ingezet zijn. Maar op het moment dat er in het najaar naast corona ook andere virussen gaan komen, wordt het natuurlijk nóg spannender.’’

Voortgezet onderwijs

Het basisonderwijs was sinds juni alweer volledig open, het voortgezet onderwijs volgt vanaf volgende week. De fractie van De Bossche Groenen wil via een aantal schriftelijke vragen aan het college van B en W onder meer weten of alle scholen in de gemeente aan de normen voor luchtkwaliteit uit het Bouwbesluit voldoen. En zo niet wat daar nog aan gebeurt voor komende maandag.