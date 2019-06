Basisschool De Koningslinde in Vught groeit onverwacht hard; directe uitbreiding noodzakelijk

Slachtof­fer poging ontvoering durft niet meer over Moerputten­weg te fietsen: ‘Je ziet overal onveilighe­den’

3 juni VLIJMEN / DEN BOSCH - De politie tast nog altijd in het duister over de identiteit van de man die op 6 mei een vrouw probeerde te ontvoeren op de Moerputtenweg tussen Vlijmen en Den Bosch. Het slachtoffer (59) deed maandagavond haar verhaal in Bureau Brabant. ,,Ik vond het altijd fijn om hier te fietsen, maar ik durf het nu niet meer.’'