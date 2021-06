Basketbalwinkel Burned Sports maakt doorstart na faillissement: ‘Tijd voor een frisse start’

Gesprekken met leveranciers

In april vroeg hij faillissement aan, maar al op dat moment lag een mogelijke doorstart op tafel. ,,Daar moesten we veel voor regelen. We zijn in gesprek gegaan met leveranciers en andere partijen. Uiteindelijk zijn die gesprekken goed gegaan.” En waar hij eerder nog meerdere aandeelhouders had, is hij nu de enige eigenaar. ,,Het is tijd voor een frisse start. Ik heb er heel veel zin", zegt hij. In het verleden had Burned ook winkels in Groningen en Utrecht, maar die twee zijn verleden tijd.