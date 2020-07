Bastion Baselaar krijgt er weer twee padelbanen bij

Bastion Baselaar nam precies twee jaar geleden de eerste twee padelbanen in gebruik. Maar de belangstelling voor deze racket- en balsport blijft groeien bij de club, zegt penningmeester Danyel Deckers. Padel is overgewaaid uit Spanje en is een mix van tennis en squash. Het wordt gespeeld op een kleiner (kunstgras)veld met een kleiner racket.

Certificaten

Net als de vorige keer wil Bastion Baselaar de velden financieren door certificaten uit te schrijven. Die worden na maximaal 12 jaar terugbetaald en leveren 2,5 procent rente op. ,,Het is voor ons makkelijker om via deze obligatielening de banen te financieren. Banken stellen steeds meer voorwaarden, zeker in coronatijd, en met aanvullende kosten wordt dat een dure grap.” De eerste twee padelbanen kostten de club rond een ton. Nu verwacht Deckers dat hij iets duurder uit is.

Banen volgeboekt

Bastion Baselaar zag dit jaar zo'n 130 nieuwe leden komen waarvan 45 die alleen padel willen spelen. ,,De groei maakt dat je aan twee banen niet genoeg meer hebt. Je kunt maximaal met 8 mensen tegelijk spelen. Banen zijn vaak al een week van tevoren volgeboekt. Maar we hebben ze ook nodig om te kunnen trainen. Bovendien, wil je eens een toernooi organiseren, dan kom je met twee banen ook niet heel ver.”

De belangstelling voor padel is vooral groeiende onder mensen vanaf 20 jaar. ,,Maar we zien zelfs al bij de jongere jeugd de interesse komen. De populariteit kan ik wel verklaren”, zegt Deckers. ,,Het is laagdrempelig. Je kunt in een week al behoorlijk wat balgevoel ontwikkelen en leuke rally's spelen. Het racket is kleiner en je voelt de bal dus dichter bij je. Bovendien zitten er geen snaren op die de bal een raar effect geven.”

Niet zo belastend

Ander belangrijk voordeel is volgens Deckers dat je het ook op latere leeftijd nog goed kunt spelen. ,,Het is intensief maar lang niet zo belastend als tennis of andere sporten. Je ziet dat veel oud-tennissers of -voetballers padel op latere leeftijd oppikken.”

Mocht het coronavirus nadrukkelijk blijven opspelen, dan kan het bestuur de investering opschorten. Afgesproken is ook dat twee tennisbanen worden gerenoveerd.