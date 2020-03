Be Quick en Nulandia willen gaan samenwonen: ‘Een fusie? Alles kan’

Nulandia heeft ruim 700 leden en Be Quick tikt de 260 leden aan, als we Rob van Nistelrooij (Nulandia) en Eric Langens (Be Quick) mogen geloven. ,,Een paar jaar geleden hebben we met de clubs op het sportpark (behalve Nulandia en Be Quick ook KPJ Jong Nederland en tennisclub LTV Nuland, red.) al bekeken of we meer konden samenwerken op het gebied van inkopen van bijvoorbeeld sportkleding, drank en materialen. Samen hebben we meer dan duizend leden. Maar toen vond iedereen het nog niet nodig", zegt Langens.