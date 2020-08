Beachvolleyballers van TeamNL geven clinic aan de jeugd

Mondkapjes in een De Vliert met alleen seizoenkaarthouders...en sponsors van FC Den Bosch

9:07 DEN BOSCH - De trouwe fans van FC Den Bosch krijgen in coronatijd in De Viert het eerste half jaar een stoel toegewezen. En ja, dat kan een andere zijn dan gereserveerd. Niet elke seizoenkaarthouder kan tegelijk naar binnen en weer weg en tijdens de wandel is een mondkapje verplicht. ,,Handhaven op zingen en roepen is niet te doen.’’