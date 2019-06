Bedconcertjes op de intensive care

Rust en reinheid, het zijn twee belangrijke uitgangspunten voor een ziekenhuis en zeker voor een afdeling intensive care. Het is daarom verrassend dat juist in de patiëntenkamers op de IC-afdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis sinds kort live-muziek te horen is. De klanken van gitaar, viool of harp en zang zorgen echter voor minder angst en pijn. ,,Je merkt zelfs dat bij sommige patiënten de hartslag en de ademhaling rustiger worden", zegt IC-verpleegkundige Annemarie Beutler.

Met collega's Irene de Kroon en Eline Schippers nam zij eerder dit jaar het voortouw om in het Bossche ziekenhuis een proef te starten met live-muziek. ,,We hadden van verschillende kanten gehoord dat er in het UMC Utrecht en het Spaarne Gasthuis in Haarlem mee werd geëxperimenteerd. En dat de ervaringen daar heel positief waren en dat dit dus ook voor onze IC wel eens wat zou kunnen zijn.”

Muzikanten en muziektherapeuten

Het JBZ is daarmee een van de eerste ziekenhuizen die aanhaken bij het initiatief van de projectgroep MuzIC van de stichting Family and Patient Centered Intensive Care. De stichting wil proberen om binnen een paar jaar in elk ziekenhuis met een IC geregeld muzikanten te laten spelen. De stichting werkt met ervaren muzikanten en muziektherapeuten. Die krijgen ook een specifieke cursus over de IC.

MuzIC levert de muzikanten aan de ziekenhuizen, waar de bedconcertjes eens in de twee weken worden gehouden. In het JBZ is dat 's zondags om de week van 13.00 tot 14.00 uur. In die tijd kunnen alle zestien patiëntenkamers worden bezocht, zegt Annemarie Beutler. ,,En als het wat langer duurt dan een uur, vinden de muzikanten dat meestal geen probleem.” Het project in het JBZ wordt medegefinancierd door het Leyefonds. Als de proef een vervolg krijgt betaalt de afdeling de kosten zelf.

Laaiend enthousiast

IC-verpleegkundige Beutler herinnert zich nog heel goed de eerste keer dat een muzikant speelde. ,,Er was toen alleen een gitarist. Die had in andere ziekenhuizen al wat ervaring opgedaan. Onze IC lag toen helemaal vol. We hadden een paar dagen tevoren gevraagd aan patiënten of hun familie of ze het op prijs zouden stellen. De meesten wilden het wel. Iedereen was na afloop laaiend enthousiast. Het was voor sommigen heel emotioneel, voor anderen juist rustgevend. Er was een patiënt die zelfs spontaan ging meezingen. Ook het personeel vond het heel bijzonder, van schoonmaaksters tot artsen. Zelfs degenen die er wat sceptisch in stonden.”

Syndroom