Bedden te laat gespreid voor het songfestival: 'Het is een dingetje’

Kritiek van inspectie op gemeente Den Bosch en expertise­cen­trum Herlaarhof na zelfdoding

17 juli DEN BOSCH - Naar aanleiding van zelfdoding midden november vorig jaar door een jonge inwoonster van Den Bosch is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) uiterst kritisch over de rol van de gemeente Den Bosch. Dat geldt ook voor Herlaarhof, het in Vught gevestigde expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie waar zij vanaf oktober 2017 werd behandeld in een open of gesloten groep.