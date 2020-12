Bedenker speelstraat overleden: Marcel Roomans wilde kinderen vrijheid teruggeven

DEN BOSCH - In Rosmalen is op 78-jarige leeftijd Marcel Roomans overleden. Roomans, in het dagelijks leven docent lichamelijke opvoeding en bewegingstherapeut, bedacht de speelstraat.

Hij wilde de straat, waar de auto al jaren dominant was, teruggeven aan de kinderen zodat zij onbelemmerd en zonder gevaar konden spelen en ontdekken. Met de stichting Speelstraten/Leefstraten vond Roomans een gewillig oor bij de gemeente Den Bosch.

Op 7 mei 2000 beleefden de bewoners van de Haarlemstraat in de Kruiskamp de primeur. De straat was de hele dag verboden terrein voor auto's en het domein van kinderen. Het was ook landelijk de eerste Speelstraat.

,,Kinderen moéten al doende het leven leren, spelend, rennend en ravottend. Dat kan eenvoudig niet zonder de veilige ruimte van de woonstraat", was de visie van Roomans. ,,Als bewegingsdrift van kinderen ernstig wordt onderdrukt zal dat uiteindelijk gevolgen hebben.”

Aan de auto mag je niet komen

,,De politiek zoekt oplossingen tegen overgewicht, verloedering en verharding, maar zoekt deze overal behalve in deze ‘kleinste openbare maatschappelijke cel’. Immers, aan de auto mag je niet komen. In de woonstraat ligt de sleutel tot verandering", was de Rosmalenaar overtuigd.

Tientallen straten in Den Bosch werden dankzij zijn initiatief minimaal eens per jaar weer speelplaats voor kinderen. Dan moesten bewoners hun auto's elders parkeren en was de straat een veilige plek om te spelen, te ravotten en te ontdekken. Hij rekende eens uit dat in 10 jaar tijd zo'n 3000 straten een dag autovrij waren geweest.

Doorgeslagen individualisering

In 2008 nam de gemeente Den Bosch het initiatief over. Marcel Roomans wilde toen op andere manieren de ‘doorgeslagen individualisering’ doorbreken. Door met behulp van internet buurtbewoners met elkaar in contact brengen. En vervolgens in een volgende stap fysieke ontmoetingen realiseren: trotsopmijnstraat.nl noemde hij dat project, maar het kwam niet echt van de grond.

In 2016 trad de Rosmalenaar ook op de voorgrond toen het seksuele misbruik in de katholieke kerk duidelijk werd. Roomans was in zijn jongensjaren slachtoffer geweest van misbruik op een rooms-katholieke jongensschool in Maastricht. Roomans ging ervan uit dat er ook hier een verband bestond tussen het gedwongen onderdrukken van driften bij geestelijken en hun latere gedrag.

Volledig scherm Marcel Roomans werd in 2009 koninklijk onderscheiden voor zijn inzet voor speelstraten. © Marc Bolsius Roomans mengde zich met ingezonden brieven in het Brabants Dagblad regelmatig in discussies over onderwijs en opvoeding. Hij deed onderzoek naar agressie en sociale aspecten.