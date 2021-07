Bedenkers van ‘Empels Kneeltje’ stoppen na 35 jaar met hun bakkerij; Thea en Marc groeiden met het dorp mee

EMPEL - Thea (56) en Marc Erkeland (57) hebben ruim 35 jaar met veel liefde en plezier bakkerij Erkeland in Empel gerund. De tijd is nu aangebroken om het stokje door te geven. Na vele drukke jaren staan de opvolgers klaar om de zaak over te nemen.

Ze leerden elkaar kennen op de bakkersschool. Thea koos voor het banketbakkersvak en Marc voor dat van broodbakker. Een logische stap, vooral voor Marc, omdat zijn vader sinds 1950 de bakkerij had. “Empel was nog veel kleiner, er stonden amper 600 huizen. Naast de verkoop in het winkeltje werd het brood toen rondgebracht door de bakkers zelf.”

Toen ze halverwege de jaren tachtig de bakkerij overnamen kwam er ook een nieuw assortiment. “Meer broodsoorten bijvoorbeeld, maar ook verschillende soorten koek en gebak. Dat konden de mensen wel waarderen”, aldus Thea.

Quote We hebben met ons Waldkorn­brood ooit een auto gewonnen Thea en Marc Erkeland

Empels Kneeltje

Zelf bedachten de twee het ‘Empels Kneeltje’. Een gebakje met hazelnootschuim, crème, een vleugje cointreau, kaneel en gedroogde abrikozenstukjes. “Het gebakje ontstond toen we meededen aan een gebakswedstrijd. We wonnen de eerste prijs. Het betekende dat we met ons gezin naar Tenerife op vakantie mochten. We zijn niet alleen met het Empels Kneeltje, maar ook met ons Waldkornbrood in de prijzen gevallen. Onze Waldkorn was toen zelfs goed voor een auto; een Smart.”

Volledig scherm Thea en Marc Erkeland in hun bakkerswinkel in Empel. © Sophie Fleur Verbiesen

Ander ritme

Doordeweeks was het ritme van het gezin anders dan dat van de meeste gezinnen. Marc werkte ‘s nachts en Thea begon vroeg in de ochtend. Ze werkten niet alleen in de bakkerij, maar woonden er eigenlijk middenin. ‘’Naarmate de jaren verstreken en onze dochters ouder werden hebben we behoorlijk wat verbouwd om zo meer privéruimte te creëren.’’

Quote Bij het luiden van de klokken werd in onze winkel besproken wie er dood was Thea en Marc Erkeland

Er is in 35 jaar veel veranderd. “Vroeger werd er bij het luiden van de kerkklokken in onze winkel besproken wie er dood was gegaan. Nu Empel zo is gegroeid, heb je dat minder. Klanten kennen elkaar niet altijd meer. Toch is groter worden ook mooi. Omdat Empel groeide, deden wij dat als zaak ook.”

Lekker gebak en brood

Zelf houden ze ook nog steeds van brood. “Marc is niet zo van het gebak, maar ik hou het liefst van zoet”, aldus Thea. ,,Eigenlijk vind ik alle gebakjes en het verse brood lekker.”

Quote Er komt echt wel wat anders, maar voorlopig even niet Thea Erkeland

Sabbatical

Nu komt er een einde aan het harde werk. Marc is versleten, hij wacht op twee nieuwe knieën. “Hij wil eerst gezond worden en ik wil vooral even rust. Een sabbatical noemen ze dat. De druk mag van de ketel. Het was veel: zelf banket maken, het gezin, het personeel...er komt echt nog wel wat anders, maar voorlopig even niet.”

De bakkerij zal worden overgenomen door het familiebedrijf Van Doorn. ,,We gaan op 7 augustus dicht en op 6 september openen Mark en Maikel van Doorn met veel enthousiasme de winkel weer. Het zal wel even wennen zijn, niet alleen voor ons, maar ook voor onze klanten. Onze bakkerij was echt een begrip in Empel en omstreken.