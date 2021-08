Bedrijf WhyLed in Vught verlicht de skipiste in Nieuwegein, maar ook een wasserij op de Caraïben

ZOMERSERIEVUGHT - Ooit fantaseerde Jeanfilippe Bosch hoe hij een lamp kon maken van een aluminium vaas die voor hem stond. Nu runt hij al zes jaar het bedrijf WhyLed in Vught dat gespecialiseerd is in ledverlichting. ,,De lamp die niet brandt, is nog altijd het goedkoopste.”

Met orders uit heel Nederland en België zijn ze bij WhyLed wel wat gewend. Maar toen bij het bedrijf uit Vught een aanvraag vanaf Sint-Maarten binnenkwam, moest ook eigenaar Jeanfilippe Bosch twee keer met zijn ogen knipperen. Of hij op het eiland in de Caraïbische Zee een wasserij van ledverlichting kon voorzien?

,,Op ons kantoor in Vught zijn we 3D-tekeningen gaan maken, zodat we konden laten zien hoeveel licht er waar zou schijnen. Nu wordt aan de andere kant van de wereld het linnengoed van een aantal hotels gewassen onder onze verlichting. Dat overkomt ons niet elke dag. Prachtig”, zegt Bosch.

Kantoor en showroom

De eigenaar begon ruim zes jaar geleden met WhyLed. Tegenwoordig heeft hij negen vaste medewerkers. Het bedrijf zit op het industrieterrein in Vught, waar het naast een kantoorruimte van 80 vierkante meter ook nog 120 vierkante meter aan showroom heeft. Om klanten zelf te laten ervaren hoeveel licht kan doen.

,,Goede verlichting zorgt voor de juiste werksfeer, comfort of verhoogt de productiviteit”, stelt Bosch. ,,We kunnen veel meer met licht bereiken dan we vaak denken. Je kunt processen echt sturen. Dat maakt het werken in deze branche leuk en interessant.”

Verzorgingshuis

Hij wijst op een verzorgingshuis in Eindhoven, waar het bedrijf pas nog ledverlichting plaatste. ,,De bejaarden die aan dementie lijden, hebben de neiging om overdag te slapen, terwijl het voor hun ritme beter is dat ze dan wakker zijn. Door te zorgen voor heel fel licht overdag, vallen ze minder snel in slaap.”

Of wat te denken van bezuinigen op de kosten? Vroeger was het in een fabriekshal normaal dat de verlichting de hele dag volop brandde - ook als er niemand in de ruimte aanwezig was. Tegenwoordig signaleren sensoren wanneer er beweging in de ruimte is en de verlichting moet aanspringen. Bosch: ,,De lamp die niet brandt, is nog altijd het goedkoopste.”

Aluminium vaas

De voorliefde voor verlichting ontstond al ruim twee decennia geleden bij Bosch. In 2001 begon hij een groothandel in decoratie. Dan zag hij een aluminium vaas en fantaseerde hij hoe hij een lamp ervan kon maken. ,,De bovenkant dicht, fitting erin en je hebt een prachtige lamp.”

Hij besloot te gaan werken in de branche waarin hij zo graag wilde werken. In eerste instantie bij een oude bekende van vroeger. Daar ontdekte Bosch dat hij beter voor zichzelf kon beginnen, zodat hij het helemaal kon doen zoals hij het wilde. ,,Ik wilde het hele pakket kunnen regelen, van het voorstel tot de installatie.”

Van skipiste tot parkeergarage

Van de skipiste in Nieuwegein tot een parkeergarage in Varsseveld. En van kantorenpark Het Kasteel in Eindhoven tot restaurant Bar 35 in Den Bosch. Het zijn zomaar wat locaties waar WhyLed voor de verlichting heeft gezorgd. ,,Bij een restaurant heb je warm en dimbaar licht nodig. Bij een afdeling om bloed te prikken wit en fel licht.”

Bosch is werkzaam in de branche waar zijn hart ligt. Al noemt hij het tegelijk een cowboybranche. Doelend op de vele onlineprijsvechters die de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond schoten. ,,Er is heel veel rotzooi te koop in deze markt. Dat is jammer, want mensen die er geen verstand van hebben kopen op emotie en prijs. Ik ben niet de goedkoopste, maar ook geen internetcowboy.”

Duurzaamheid

Hij verwacht dat duurzaamheid de komende jaren een nog groter thema wordt, dan het nu al is. ,,We zijn de aarde aardig aan het verkloten met elkaar. Het zou mooi zijn als wij ons steentje kunnen bijdragen aan de verduurzaming en ervoor zorgen dat werkplekken en andere ruimten tegelijk beter en mooier worden.”