Bedrijfswagen gaat in vlammen op in Den Bosch

‘Zou mijn vader écht nooit meer aan me denken?’

28 september DEN BOSCH - Fiona maakte als klein meisje de pijnlijke scheiding mee van haar ouders. Zij bleef bij haar moeder wonen, die geen goed woord meer voor haar vader over had. Zo leerde zij als kind vóór haar en tégen hem te kiezen, ze leerde haar vader te verstoten. Jaren later kwam ze erachter dat ze was opgegroeid met een leugen, dat haar vader haar wél wilde. Wat doet dat met een mens?