Beeldbepalende bomen langs de Boschveldweg gaan allemaal om, ProRail ziet geen andere mogelijkheid

‘Silly’ John Cleese was mogelijk voor het laatst in z’n leven in Den Bosch

8:30 DEN BOSCH - In de ogen van velen is-ie misschien wel de grootste komiek op aarde. De inmiddels bijna 80-jarige Britse absurdistische ‘alleskunner’ John Cleese duikt in de nadagen van zijn imposante carrière geregeld nog op met zijn onemanshow The last time to see me before I die. Donderdagavond was hij te gast in het Theater aan de Parade, waarvan de grote zaal tot de nok toe gevuld was.