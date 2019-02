Beelden vuurwerkaanslag Vught leveren één tip op

VUGHT - De beelden die een week geleden werden getoond bij Bureau Brabant en Opsporing Verzocht over de vuurwerkaanslag vorig jaar in Vught hebben tot nog toe één tip opgeleverd.

De aanslag vond plaats op het adres van een inmiddels ex-lid van de motorclub Satudarah. Volgens een politiewoordvoerder wordt de tip die is binnen gekomen momenteel verder onderzocht. ,,Gisteren is de uitzending herhaald. We hopen natuurlijk nog altijd dat er meer tips gaan komen", aldus de woordvoerster.

In de nacht van 14 op 15 juni 2018 plaatste een man een vuurwerkbom op de ruit van een woning aan de Sint Elisabethstraat in Vught. De bewoners waren thuis maar raakten niet gewond.

Ontzettende knal

Op de beelden zijn twee mannen te zien. Ze kijken even rond en lopen dan weer weg. Even later staat er iemand bij de voorkant van het huis van het ex-Satudarah lid. Het lijkt er op dat hij iets aan de ruit vastmaakt. Wat dat is, wordt even later met een ontzettende knal duidelijk.

Het betrof een vuurwerkbom, zo krachtig dat de ruiten uit de sponningen vlogen. De bewoners en omwonenden zijn ontzettend geschrokken van dit geweld. ,,Er zijn geen gewonden gevallen, maar gezien de enorme explosie had dat ook anders kunnen zijn”, aldus de woordvoerster. Na afloop van het incident startte de recherche meteen een onderzoek en sprak met de bewoner en met mensen uit de buurt.

Burgemeester Roderick van de Mortel van Mortel nam het incident hoog op en stuurde de bewoner een ‘officiële waarschuwing’. Dat houdt in dat bij een volgend incident er maatregelen worden genomen zoals een tijdelijke uithuisplaatsing of sluiting van de woning. Dat gebeurde bijvoorbeeld eerder in Den Bosch. Nadat zijn woning werd beschoten met een automatisch wapen mocht de 33-jarige Faysal L. voor de veiligheid van omwonenden drie maanden niet in of rond zijn huis komen.

Hevig geschrokken

De hevig geschrokken buurtbewoners die door de enorme knal rechtop in hun bed zaten, ontvingen van de burgervader een steunbetuiging. Zij kenden de achtergrond van hun buurtgenoot, gaven aan vaak auto’s en motoren te zien maar eerder geen overlast van het Satudarah-lid te hebben ervaren.