Beginnen als prostituee is zo gedaan, maar stoppen gaat niet vanzelf, weet Iwona

Een Zwitserse soldaat in Den Bosch: ‘Als ik teken verveel ik mij niet’

9:59 DEN BOSCH - De Zwitsers soldaat August von Bonstetten was van 1815 tot en met 1820 in Den Bosch gelegerd en maakte in de stad enige tientallen tekeningen en schetsen. Historicus Jac. Biemans ontdekte enkele jaren geleden in Zwitserland onbekende tekeningen van de hand van Von Bonstetten.