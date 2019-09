Begroting 2020: meer geld voor Jeroen Bosch, Kleine Winst, dierenwelzijn, gymzalen en kunstgrasvelden

update Den Bosch moet miljoenen gaan bezuinigen, woonlasten stijgen met vijf tot acht procent

12:57 DEN BOSCH - Den Bosch gaat miljoenenbezuinigingen tegemoet. Waar de begroting in 2020 nog sluitend is, loopt het tekort daarna op tot dik vier miljoen euro in 2023. De tijd dat dat met de kaasschaafmethode opgelost kan worden, lijkt daarbij voorbij, meldde wethouder Jan Hoskam (financiën) bij de presentatie van de begroting. Al zijn de onzekerheden groot.