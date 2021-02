Beheerders OJC blij met dooi: ‘Deze serene rust is niks voor ons’

Heroes-spe­ler Van der Mars haakt gebles­seerd af bij Orange Lions, Van Vliet opgeroepen

12 februari Thomas van der Mars komt zaterdag niet in actie in de thuiswedstrijd van Heroes Den Bosch tegen Almere Sailors. De 30-jarige center mist ook de EK-kwalificatieduels van het Nederlandse team in Turkije tegen Kroatië en Zweden van eind deze maand. Boy van Vliet is opgeroepen als vervanger.